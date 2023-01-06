В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Спрогнозирована масштабная потеря ледников

Lenta.ru

Международная группа ученых спрогнозировали масштабную потерю ледников из-за глобального потепления. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Спрогнозирована масштабная потеря ледников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалистов, ледники потеряют к 2100 году от 26 до 41 процента своей массы, если средние глобальные температуры повысятся выше значений 2015 года на от 1,5 до четырех градуса Цельсия соответственно. Это приведет к повышению уровня моря от 90 до 154 миллиметров, а также к исчезновению от 49 до 83 процентов ледников Земли.

Поскольку потеря массы линейно связана с повышением температуры, адекватные усилия по предотвращению потепления уменьшат потерю ледников. Согласно докладу, представленному на конференции ООН по изменению климата 2021 года, взятые правительствами стран мира климатические обязательства предусматривают повышение глобальных температур на 2,7 градуса Цельсия, что приведет к повышению уровня моря примерно на 115 миллиметров.

Горные ледники, которые представляют собой многолетние ледяные массивы, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктики, являются критически важным водным ресурсом для почти двух миллиардов человек.

Наука и техника,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители