Спрогнозирована масштабная потеря ледников

По словам специалистов, ледники потеряют к 2100 году от 26 до 41 процента своей массы, если средние глобальные температуры повысятся выше значений 2015 года на от 1,5 до четырех градуса Цельсия соответственно. Это приведет к повышению уровня моря от 90 до 154 миллиметров, а также к исчезновению от 49 до 83 процентов ледников Земли.