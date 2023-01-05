Windows будет все больше делать упор на искусственный интеллект

"ИИ изменит то, как и что вы делаете на Windows, в буквальном смысле", - сказал Панос Панай - человек, отвечающий за Microsoft Windows и аппаратное обеспечение Microsoft, аудитории на пресс-конференции AMD CES 2023, – “совершенно буквально".

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Мысль о том, что у Microsoft могут быть более масштабные планы на ИИ интригует, особенно потому, что мобильные процессоры AMD недолго будут единственными чипами x86 со встроенными функциями искусственного интеллекта (о них мы сегодня уже писали).

Пока что AMD продемонстрировала возможности своих процессоров с ИИ в Microsoft Teams, но не стоит сомневаться, что им найдется более обширное применение.