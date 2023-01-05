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5 минут назад

«Роскосмос» объявил о сотрудничестве с Зимбабве в создании и запуске спутников

Lenta.ruиещё 1

«Роскосмос» будет сотрудничать с Республикой Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников. Об этом госкорпорация объявила на своем сайте, подводя итоги международного космического сотрудничества за 2022 год

«Роскосмос» объявил о сотрудничестве с Зимбабве в создании спутников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Договоренность о сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения была достигнута в ходе переговоров представителей «Роскосмоса» с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, прошедших 24 ноября 2022 года.

В сообщении также говорится, что в сентябре на космодроме Восточный состоялась встреча представителей госкорпорации с делегацией из Мьянмы с премьер-министром и верховным главнокомандующим страны Мин Аун Хлайном, на которой стороны обсудили вопросы по всем представляющим взаимный интерес направлениям.

Ранее «Роскосмос» подписал программу сотрудничества на 2023-2027 годы с Китайским национальным космическим управлением. Также между правительствами России и Китая было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции.

Наука и техника,Роскосмос,
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