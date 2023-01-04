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40 минут назад

Британские математики рассчитали идеальную форму камня для игры в «блинчики» на воде

runews24.ru

«Блинчики» или «лягушки» это одна из популярных игр во всем мире у детей и взрослых. Кто хоть раз в жизни не бросал камень в озеро, реку и даже моря, наблюдая за тем, сколько раз и как далеко он сможет отскочить по водной глади, прежде чем утонет.

Математики рассчитали идеальную форму камня для игры в «блинчики» на воде
Фото: Public domainPublic domain

Обычно люди, которые стремятся достичь совершенства в этой игре, улучшить свои результаты, выбирают легкие камни плоской формы.

Однако Райан Палмер, специалист по прикладной математике из Бристольского университета вместе с коллегой Фрэнком Смитом из Университетского колледжа Лондона при помощи математической модели рассчитали соотношение между кривизной и массой камня, который сможет конкурировать с плоскими и легкими «снарядами». Оказалось, что булыжник в форме картофеля тоже весьма эффективен.

Такие камни при правильном броске отскакивают от воды выше и летят дальше, прежде чем опять опустятся в воду.

Палмер отметил, что теперь на прогулках с дочерьми по пляжу старается выбирать именно такие камни, что запустить «блинчики».

Но кроме развлекательного момента, у этого открытия есть и полезный практический эффект. Благодаря исследованиям двух британских математиков можно рассчитать силу, действующую на гидросамолеты при их посадке на воду, а также произвести расчеты обледенения крыла.

Математическую модель и свои выводы Палмер и Смит опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Наука и техника,Фрэнк Смит,
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