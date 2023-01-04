Первый белорусский ноутбук и MacBook сравнили

Гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко рассказал в эфире телеканала СТВ, похож ли белорусский ноутбук H-book MAK4 на MacBook.
Он заявил, что компания следует технологиям американской компании. Как отметил собеседник, производитель не претендует на то, чтобы его продукцию сравнивали с «яблочной»
«Это надо заслужить, достигнуть этого. Конечно, в этой части мы двигаемся. Вообще, команда считает, что это очень достойный продукт», - подчеркнул Предко.
Он также перечислил особенности устройства. Так, среди них - угол обозрения 178 градусов, тонкая и легкая конструкция и собственное программное обеспечение BIOS. Кроме того, H-book MAK4 не греется, а также он бесшумный.
Цена новинки составляет чуть меньше 1 500 белорусских рублей. Продукцию уже передали в компании для того, чтобы протестировать.
Ранее газета Nikkei сообщила, что американская корпорация Apple готовится к перенесу производства своих ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам.