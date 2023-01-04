В Госдуме рассказали, когда станет возможна блокировка Twitch и Discord

Блокировать Twitch, Discord и другие иностранные игровые и развлекательные сервисы стоит при нарушении российских законов и после появления конкурентоспособных отечественных аналогов. Об этом заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
«Всегда надо начинать с регулирования, потом предупреждения, потом штрафы», — сказал депутат, поясняя, что блокировку можно применять, «когда уже совершенно ситуация неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ», а также «желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги».
По его словам, замена иностранных ресурсов отечественными будет непростым, но необходимым процессом. Он отметил, что российскими сервисами смогут пользоваться, если не в Европе или США, то в большом количестве стран по всему миру.
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее обвинял Twitch в поощрении русофобии и игнорировании закона «о приземлении». Он также предположил, что Роскомнадзор введет меры понуждения в отношении сервиса.