В Госдуме рассказали, когда станет возможна блокировка Twitch и Discord

«Всегда надо начинать с регулирования, потом предупреждения, потом штрафы», — сказал депутат, поясняя, что блокировку можно применять, «когда уже совершенно ситуация неприемлемая с точки зрения позиции этих компаний и нарушения законодательства РФ», а также «желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги».