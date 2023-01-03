Учёные выяснили природу шизофренических галлюцинаций

Новое исследование показало, что кетамин, который применяется в качестве средства для наркоза, может вызвать такой же «мозговой шум», как у пациентов с шизофренией. Это поможет учёным понять природу галлюцинаций при психических расстройствах.

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Исследователи рассказали, что кетамин может нарушить связь между таламусом и корой. Влияние этого вещества может помочь ученым понять, почему люди, страдающие шизофренией, испытывают бред и галлюцинации, и потенциально изобрести новые способы производства нейролептиков.