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14 минут назад

Назван самый надежный смартфон 2022 года

Газета.Ru

Техноблогер Зак Нельсон, известный в сети как JerryRigEverything, составил рейтинг из самых прочных и хрупких смартфонов, выпущенных в 2022 году. Ролик опубликован на YouTube.

На первом место блогер поставил смартфон AGM H5 с мобильной ОС Android от китайской компании, специализирующейся на ударопрочных гаджетах. Нельсон отметил, что устройство обладает невероятно прочным корпусом, который не удалось сломать во время теста.

Перечислены признаки «умирающего» смартфона

Самым хрупким оказался смартфон Asus ROG Phone 6 Pro. В одном из тестов JerryRigEverything лично практически без усилий сломал гаджет на две части.

Самым ремонтопригодным телефоном специалист назвал Pixel 7 Pro от Google. По его словам, iPhone 14 также оказался куда легче предшественников в плане ремонтных работ из-за возможности быстро снять заднюю крышку устройства.

При этом, по мнению блогера, сложнее всего с ремонтными работами придется обладателям Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Нельсон пояснил, что это крайне сложные по конструкции гаджеты, с дорогостоящими компонентами и высоким риском поломки.

Ранее популярный техноблогер Маркес «MKBHD» Браунли определил лучшие смартфоны 2022 года в нескольких номинациях.

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