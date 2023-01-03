Перечислены признаки «умирающего» смартфона

У любого гаджета есть свой срок службы. Понять, что девайс изношен и «умирает», можно по нескольким признакам. Их в беседе с «Лентой.ру» перечислил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Еще один признак проблем — это нагрев смартфона в состоянии покоя, то есть не во время зарядки или использования «тяжелых» приложений, отметил специалист.

«Одним из главных аргументов в пользу замены устройства является отсутствие фактов получения обновлений безопасности операционной системы, что существенно повышает риск вредоносного воздействия. Также мобильные устройства с устаревшей операционной системой зачастую не поддерживаются разработчиками различного программного обеспечения (ПО), что делает невозможным запуск таких приложений», — рассказал Шамиль Магомедов.

По словам аналитика, ни один смартфон не может работать вечно. Но при соблюдении некоторых правил есть шанс увеличить срок службы.

«Рекомендую регулярно чистить кэш гаджета от "мусора" с помощью специальных приложений, обновлять антивирусное программное обеспечение и защищать аппарат от механических повреждений, а также периодически проводить техническое обслуживание в сервисных центрах», — заключил он.