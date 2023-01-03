Xiaomi представила новый бюджетный смартфон POCO C50

В Индии представили новый бюджетный смартфон Xiaomi POCO C50. Цены на него начинаются с 6249 индийских рупий (около 5,5 тысячи рублей по актуальному курсу).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

POCO C50 оснащён 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей. ЖК-панель на передней панели также имеет каплевидный вырез для селфи-камеры. Сзади установлены двойная камера со светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев.