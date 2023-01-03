В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
17 минут назад

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон POCO C50

Ferra.ru

В Индии представили новый бюджетный смартфон Xiaomi POCO C50. Цены на него начинаются с 6249 индийских рупий (около 5,5 тысячи рублей по актуальному курсу).

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон POCO C50
Фото: Ferra.ruFerra.ru

POCO C50 оснащён 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей. ЖК-панель на передней панели также имеет каплевидный вырез для селфи-камеры. Сзади установлены двойная камера со светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев.

Устройство питается от большой батареи ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает стандартную зарядку 10 Вт. Под капотом у смартфона чипсет MediaTek Helio A22, который работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители