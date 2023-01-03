Apple ведет разработку бюджетных беспроводных наушников

Американская компания Apple ведет активную разработку бюджетных беспроводных наушников AirPods Lite с целью конкурировать с более дешевыми аналогами от других производителей электроники. Об этом заявил аналитик Haitong International Tech Research Джефф Пу, сообщает 9to5Mac.

«Apple работает над AirPods Lite. Это гаджет по более низкой цене, чтобы конкурировать с наушниками других производителей», — отметил инсайдер.

Однако в настоящее время неясно, как именно выглядит гаджет и какие функции будет иметь на релизе. В настоящее время Apple продает четыре разные модели AirPods, начиная от AirPods второго поколения и заканчивая продвинутыми AirPods Max.