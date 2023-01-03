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1 час назад

Стало известно о разработке бюджетных AirPods

Газета.Ruиещё 3

Американская компания Apple ведет активную разработку бюджетных беспроводных наушников AirPods Lite с целью конкурировать с более дешевыми аналогами от других производителей электроники. Об этом заявил аналитик Haitong International Tech Research Джефф Пу, сообщает 9to5Mac.

Apple ведет разработку бюджетных беспроводных наушников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Apple работает над AirPods Lite. Это гаджет по более низкой цене, чтобы конкурировать с наушниками других производителей», — отметил инсайдер.

Однако в настоящее время неясно, как именно выглядит гаджет и какие функции будет иметь на релизе. В настоящее время Apple продает четыре разные модели AirPods, начиная от AirPods второго поколения и заканчивая продвинутыми AirPods Max.

Также Пу уверен, что спрос на AirPods упадет в 2023 году. По его мнению, поставки беспроводных наушников упадут с 73 млн единиц в 2022 году до 63 млн в 2023 году. Он допустил, что Apple полностью откажется от выпуска новых моделей AirPods в этом году.

Наука и техника,Apple,
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