Смартфоны Samsung Galaxy «зависают» на июльском обновлении

Помимо выпуска новых версий Android и ежемесячных обновлений безопасности, Google также раскатывает апдейты системы Play. Недавно пользователи смартфонов Samsung Galaxy S22 и S21, а также других Galaxy, сообщили, что их устройства «застряли» на июльском обновлении Google Play.

Отмечается, что проблема, похоже, появилась после выхода обновления до One UI 5 на базе Android 13. Она затрагивает также модель Galaxy A52. Пользователи рассказывают, что несмотря на ручную проверку обновлений, их телефоны остаются «зависшими» на июльском. В некоторых случаях пользователи могут установить новую сборку, однако после перезагрузки апдейт системы Google Play остаётся с маркировкой Июль 2022.