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1 час назад

Раскрыты процессоры, которые выпустит Huawei в 2023 году

Ferra.ru

Компания будет делать это под своим именем.

Раскрыты процессоры, которые выпустит Huawei в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

Как сообщает инсайдер, Huawei готовится начать первое массовое производство 12-нм и 14-нм чипсетов. Компания будет использовать непродвинутые технологии из-за санкций США.

Для тех, кто не знает, TSMC уже перешла на 4-нм и даже 3-нм техпроцесс. Но, несмотря на это, будущие чипы Huawei все еще могут быть пригодны для других устройств, таких как умные носимые гаджеты. По словам информатора, некоторые модели чипов уже используются внутри компании перед коммерческим выпуском.

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