Spotify назвал абсолютного рекордсмена по прослушиваниям

Эта песня канадского музыканта The Weeknd с 2020 года заслуженно занимает первые строчки в мировых стриминговых сервисах. И вот свершилось: «Blinding Lights» стала самой прослушиваемой композицией в истории Spotify! Пользователи сервиса прослушали хит 3,332 миллиарда раз и помогли канадцу обогнать коллегу по цеху — британца Эда Ширана с его «Shape of You».
Сам The Weeknd о новом титуле уже знает: в честь такого события музыкант опубликовал в своем Twitter кадры из клипа.
«Счастливого нового года песне "Blinding Lights". Сегодня она самая популярная за всю историю», — написал артист.
Впрочем, Эду Ширану рано расстраиваться: только этим двум песням удалось преодолеть отметку три миллиарда прослушиваний. Правда, на тревожный звоночек музыканту все-таки обратить внимание стоит. Кажется, Эду пора обновить список хитов.