Spotify назвал абсолютного рекордсмена по прослушиваниям

Эта песня канадского музыканта The Weeknd с 2020 года заслуженно занимает первые строчки в мировых стриминговых сервисах. И вот свершилось: «Blinding Lights» стала самой прослушиваемой композицией в истории Spotify! Пользователи сервиса прослушали хит 3,332 миллиарда раз и помогли канадцу обогнать коллегу по цеху — британца Эда Ширана с его «Shape of You».

Фото: Super.ru Super.ru

Сам The Weeknd о новом титуле уже знает: в честь такого события музыкант опубликовал в своем Twitter кадры из клипа.

«Счастливого нового года песне "Blinding Lights". Сегодня она самая популярная за всю историю», — написал артист.