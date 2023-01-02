В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Spotify назвал абсолютного рекордсмена по прослушиваниям за всю историю сервиса

Super.ru

Эта песня канадского музыканта The Weeknd с 2020 года заслуженно занимает первые строчки в мировых стриминговых сервисах. И вот свершилось: «Blinding Lights» стала самой прослушиваемой композицией в истории Spotify! Пользователи сервиса прослушали хит 3,332 миллиарда раз и помогли канадцу обогнать коллегу по цеху — британца Эда Ширана с его «Shape of You».

Spotify назвал абсолютного рекордсмена по прослушиваниям
Фото: Super.ruSuper.ru

Сам The Weeknd о новом титуле уже знает: в честь такого события музыкант опубликовал в своем Twitter кадры из клипа.

«Счастливого нового года песне "Blinding Lights". Сегодня она самая популярная за всю историю», — написал артист.

Впрочем, Эду Ширану рано расстраиваться: только этим двум песням удалось преодолеть отметку три миллиарда прослушиваний. Правда, на тревожный звоночек музыканту все-таки обратить внимание стоит. Кажется, Эду пора обновить список хитов.

Наука и техника,Эйбeл Тесфайе,Эд Ширан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители