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23 минуты назад

LG представила устройство для улучшения качества сна

Ferra.ruиещё 1

LG Electronics представила новое интеллектуальное решение для сна под названием Breeze. Комплект состоит из беспроводных наушников и сопутствующего приложения.

LG представила устройство для улучшения качества сна
Фото: LGLG

Наушники нужно надевать во время сна. Они используют технологию обнаружения мозговых волн для воспроизведения звуков, которые специально адаптированы к их активности. Это сделано для того, чтобы помочь пользователям легче заснуть и улучшить качество сна.

Наушники также имеют эргономичный дизайн для удобной посадки и оснащены УФ-технологией для поддержания чистоты. В дополнение к ряду встроенных звуков, у Breeze также есть возможность синхронизироваться с музыкой или видео на YouTube.

Непрерывно отслеживая мозговые волны в режиме реального времени, Breeze может точно определить фазу спутанного сознания незадолго до засыпания, фазу быстрого сна и др.

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