LG представила устройство для улучшения качества сна

LG Electronics представила новое интеллектуальное решение для сна под названием Breeze. Комплект состоит из беспроводных наушников и сопутствующего приложения.

Фото: LG LG

Наушники нужно надевать во время сна. Они используют технологию обнаружения мозговых волн для воспроизведения звуков, которые специально адаптированы к их активности. Это сделано для того, чтобы помочь пользователям легче заснуть и улучшить качество сна.

Наушники также имеют эргономичный дизайн для удобной посадки и оснащены УФ-технологией для поддержания чистоты. В дополнение к ряду встроенных звуков, у Breeze также есть возможность синхронизироваться с музыкой или видео на YouTube.