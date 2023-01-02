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1 час назад

Lenovo выпустит на глобальный рынок игрового конкурента iPad mini

Газета.Ru

Представленный в феврале 2022 года для китайского рынка игровой Android-планшет Lenovo Legion Y700 может поступить в продажу за пределами КНР. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Lenovo выпустит на глобальный рынок игрового конкурента iPad mini
Фото: LenovoLenovo

Такие предположения обусловлены появлением продуктовой страницы планшета на нескольких зарубежных сайтах Lenovo. Причем на всех этих сайтах отображается неполная страница.

Предполагается, что более подробная информация будет озвучена в ходе выставки потребительской электроники CES 2023, которая начнется 5 января.

Планшет Legion Y700, который позиционируется как игровое устройство, оснащен 8,8-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 870 и аккумулятором 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Стоимость гаджета в Китае на момент релиза составляла 2,7 тыс. юаней (около 26,7 тыс. руб.).

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Motorola совместно с Lenovo готовится к запуску смартфона ThinkPhone.

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