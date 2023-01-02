Китай заподозрили в намерении завладеть территориями Луны

Власти КНР могут заявить о своих правах на территории на Луне, если займут лидирующую позицию в новой космической гонке с США. Такое опасение выразил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Politico, передает ТАСС.

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Он считает, что Соединенные Штаты вступили в космическую гонку с Китаем. Если КНР выйдет из соревнования победителем, то может заявить права на владение обширными участками Луны. Глава NASA указал, что Китай захочет забрать себе наиболее богатые участки лунной поверхности, если высадится там первым.

«Нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований, — сказал Нельсон и добавил, что Китай вполне может объявить территорию высадки научной экспедиции на Луне «своей».

Глава NASA напомнил о ситуации со спорными островами в Южно-Китайском море и указал, что Китаю ничего не мешает поступить аналогичным образом. Нельсон уверен, что США уже в 2025 году отправят своих астронавтов на Луну. Он обеспокоен высокими темпами подготовки Китая к высадке на спутнике: за последние десять лет страна добилась существенного прогресса в этом направлении.