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13 минут назад

Politico: глава NASA выразил опасения по поводу возможных претензий Китая на территории Луны

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Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Билл Нельсон заявил в интервью газете Politico, что Пекин может заявить о своих правах на владение огромными участками Луны в случае победы в новой космической гонке с США.

Китай заподозрили в намерении завладеть территориями Луны
Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Нельсона, Китай может занять наиболее богатые ресурсами районы лунной поверхности, если первым установит там своё присутствие.

«И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория!» — заявил глава NASA.

В качестве примера он привёл размещение Китаем военных баз на оспариваемых островах в Южно-Китайском море.

Нельсон также отметил, что космическая гонка между США и Китаем становится все более жёсткой, и следующие два года могут определить, кто из них одержит верх.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны.

Наука и техника,Билл Нельсон,NASA,
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