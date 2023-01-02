Китай заподозрили в намерении завладеть территориями Луны

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Билл Нельсон заявил в интервью газете Politico, что Пекин может заявить о своих правах на владение огромными участками Луны в случае победы в новой космической гонке с США.
По словам Нельсона, Китай может занять наиболее богатые ресурсами районы лунной поверхности, если первым установит там своё присутствие.
«И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория!» — заявил глава NASA.
В качестве примера он привёл размещение Китаем военных баз на оспариваемых островах в Южно-Китайском море.
Нельсон также отметил, что космическая гонка между США и Китаем становится все более жёсткой, и следующие два года могут определить, кто из них одержит верх.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны.