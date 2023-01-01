Советский спутник "Космос-917" сгорит в атмосфере Земли

"На очереди - советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении типа УС-К, запущенный в 1977 году как "Космос-917". Новогоднюю ночь остаток конструктива этого космического аппарата встретил на орбите высотой 85 x 4 450 км (с которой ему предстоит тонуть еще около трех суток)", - говорится в сообщении института в Telegram-канале.