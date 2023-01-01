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17 минут назад

«Спортмастер» подтвердил информацию об утечке данных клиентов

Илья Родин

Ретейлер «Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Крупный ретейлер подтвердил утечку данных клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в субботу, 31 декабря в Telegram-каналах был опубликован архив с данными клиентов «Спортмастера». В нем были представлены имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт.

В пресс-службе уточнили, что наиболее важная информация (логины и пароли пользователей, платежная информация, сведения о сотрудниках) не попала в распоряжение злоумышленников.

Проведенное расследование показало, заметили в пресс-службе, что данные архива предположительно относятся к 2019 году.

«Утечка, по предварительным данным, произошла через одного из подрядчиков компании, который имел доступ к указанной информации», - пояснили в «Спортмастере».

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Спортмастере"

Кроме того, компания в рамках работ по обеспечению безопасности существенно ограничила доступы и работает над тем, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных ситуаций.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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