Крупный ретейлер подтвердил утечку данных клиентов

"31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников", - сообщил представитель "Спортмастера". Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 года.