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14 минут назад

"Спортмастер" подтвердил утечку данных клиентов

ТАССиещё 5

Ретейлер "Спортмастер" подтвердил утечку данных клиентов, она не включает платежную информацию покупателей, компания проводит проверку и уведомила Роскомнадзор. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

Крупный ретейлер подтвердил утечку данных клиентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов "Спортмастера". В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников", - сообщил представитель "Спортмастера". Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 года.

Компания проводит расследование и выясняет причины инцидента. По предварительным данным, утечка произошла через одного из подрядчиков компании, который имел доступ к указанной информации. В рамках работ по обеспечению безопасности уже существенно ограничены доступы, кроме необходимых для обеспечения работоспособности сервисов компании. Уведомление об инциденте направлено в Роскомнадзор. Результаты внутреннего расследования позволят устранить уязвимости в защите данных для избежания повторения подобных ситуаций, подчеркнули в компании.

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в "Спортмастере"

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС сообщили, что ведомство проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Спортмастер".

Наука и техника,Роскомнадзор,
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