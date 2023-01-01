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29 минут назад

Выходцы из Apple и Google предсказали "конец программированию"

Ferra.ru

Мэтт Уэлш - генеральный директор и соучредитель Fixie.ai, основанной выходцами из Google и Apple считает, что традиционная идея "написания программы" идет к исчезновению. Большую часть ПО будут писать системы искусственного интеллекта.

Выходцы из Apple и Google предсказали "конец программированию"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ситуациях, когда нужна "простая" программа, все это будет генерироваться ИИ, а не писаться вручную, при этом человеку будет отведена, в лучшем случае, контролирующая роль, пишет Уэлш: “в будущем студентам не нужно будет изучать такие обыденные навыки, как добавление узла в двоичное дерево или код на C++. Такое образование будет устаревшим, как обучение студентов инженерных специальностей работе с логарифмической линейкой”.

Инженеры будущего будут несколькими нажатиями клавиш запускать экземпляр модели с четырьмя квинтиллионами параметров, в которой уже закодирован весь объем человеческих знаний, готовый к выполнению любой задачи, поставленной перед машиной. Основная часть интеллектуальной работы, направленной на то, чтобы заставить машину делать то, что нужно, будет заключаться в том, чтобы придумать правильные примеры, правильные данные для обучения и правильные способы оценки процесса обучения.

Достаточно мощным моделям ИИ, способным к обобщению с помощью обучения в несколько приемов, потребуется всего несколько хороших примеров выполнения задачи. Массивные, созданные человеком наборы данных в большинстве случаев больше не будут нужны.

Наука и техника,Google,Apple,
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