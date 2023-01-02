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1 час назад

Apple так и не выпустила обещанное в 2022 году приложение для классической музыки

Газета.Ruиещё 1

Apple так и не выпустила сервис с классической музыкой в 2022 году, как заявлялось ранее. Об этом сообщает портал Macrumors.

Apple так и не выпустила обещанное приложение для классической музыки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Купертиновцы анонсировали приложение Apple Music Classical в 2022 году после покупки сервиса для прослушивания классической музыки Primephonic в августе 2021 года. Спустя месяц после приобретения сервиса Apple закрыла его. Заявлялось, что Apple выпустит в 2022 году на базе Apple Music специальное приложение с классической музыкой, в котором будет использован полюбившийся фанатам интерфейс Primephonic с новыми функциями.

Однако с момента анонса Apple Music Classical никакой новой информации по поводу сервиса не поступало. Изначально на сайте компании сообщалось, что релиз намечен на начало 2022 года, а после мартовской презентации информация была обновлена. Согласно последней редакции, приложение должно было выйти в "течение 2022 года". С чем связана задержка релиза, неизвестно.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Apple закрыла популярный онлайн-сервис с метеосводками Dark Sky.

Наука и техника,Apple,
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