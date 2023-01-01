Apple закрыла погодное приложение Dark Sky

Ранее Apple заявила, что закроет погодное приложение Dark Sky 1 января 2023 года. Этот популярный сервис уже был удалён из App Store в сентябре. Теперь же он вообще перестанет работать у пользователей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Apple приобрела Dark Sky в марте 2020 года, и с тех пор многие функции приложения были включены в предустановленное приложение Weather («Погода») на iPhone, iPad и Mac.