Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

Командир экипажа Сергей Прокопьев пожелал гражданам РФ здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать.

Анна Кикина отметила, что в Новый год и взрослым, и детям хочется верить в чудеса, а в преддверии праздника космонавты также делятся новогодним настроением с близкими и "с теми, кому сейчас нелегко".