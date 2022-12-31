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1 час назад

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

Газета.Ruиещё 3

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеопоздравление опубликовано в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Командир экипажа Сергей Прокопьев пожелал гражданам РФ здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать.

Анна Кикина отметила, что в Новый год и взрослым, и детям хочется верить в чудеса, а в преддверии праздника космонавты также делятся новогодним настроением с близкими и "с теми, кому сейчас нелегко".

"Новый год - это семейный праздник. И мы желаем всем гражданам нашей большой страны стать одной дружной семьей", - подчеркнул Дмитрий Петелин.

В конце поздравления российский экипаж МКС хором прокричал "С Новым годом!"

29 декабря сообщалось, что российские космонавты в условиях невесомости украсили МКС в преддверии наступающего Нового года.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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