Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеопоздравление опубликовано в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
Командир экипажа Сергей Прокопьев пожелал гражданам РФ здоровья, благополучия, новогоднего настроения и тепла в душе, а также быть счастливыми, смело идти вперед и созидать.
Анна Кикина отметила, что в Новый год и взрослым, и детям хочется верить в чудеса, а в преддверии праздника космонавты также делятся новогодним настроением с близкими и "с теми, кому сейчас нелегко".
"Новый год - это семейный праздник. И мы желаем всем гражданам нашей большой страны стать одной дружной семьей", - подчеркнул Дмитрий Петелин.
В конце поздравления российский экипаж МКС хором прокричал "С Новым годом!"
29 декабря сообщалось, что российские космонавты в условиях невесомости украсили МКС в преддверии наступающего Нового года.