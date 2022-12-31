Стало известно о планах Apple снизить цены на iPhone

Американская компания Apple всерьез рассматривает возможность снижения цен на еще не анонсированные смартфоны iPhone 15 из-за ситуации с продажами базовой линейки iPhone 14, в особенности Plus-версии с увеличенным экраном. Об этом сообщает Macworld.

Фото: Apple/YouTube Apple/YouTube

"Apple рассматривает возможность значительного снижения цены на iPhone 15 Plus с уровня $900 до цен его предшественника", - рассказал инсайдер Yyeux1122, который в прошлом точно предсказал цену, чип и цвета iPhone 14 Pro.

По мнению журналистов, Apple имеет смысл полностью отменить планы по выпуску iPhone 15 Plus из-за низких продаж предшественника, однако компания из Купертино разрабатывает свои гаджеты на годы вперед, поэтому вряд ли откажется от модели после первого же года.

Yeux1122 не указал точный план Apple по снижению цены. В Macworld посчитали, что речь идет о снижении цен на все модели на $100.

"Только такая скидка будет иметь какое-либо существенное влияние на покупателей", - констатировали журналисты.

Таким образом, по неофициальным данным, iPhone 15 Plus будет продаваться за $800, а iPhone 15 начального уровня за $700. В прошлом Apple ждала неудача с iPhone mini, смартфоном более компактного размера. Именно на смену этой модели и пришел Plus.