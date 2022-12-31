В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
58 минут назад

Стало известно о планах Apple снизить цены на iPhone

Газета.Ru

Американская компания Apple всерьез рассматривает возможность снижения цен на еще не анонсированные смартфоны iPhone 15 из-за ситуации с продажами базовой линейки iPhone 14, в особенности Plus-версии с увеличенным экраном. Об этом сообщает Macworld.

Стало известно о планах Apple снизить цены на iPhone
Фото: Apple/YouTubeApple/YouTube

"Apple рассматривает возможность значительного снижения цены на iPhone 15 Plus с уровня $900 до цен его предшественника", - рассказал инсайдер Yyeux1122, который в прошлом точно предсказал цену, чип и цвета iPhone 14 Pro.

По мнению журналистов, Apple имеет смысл полностью отменить планы по выпуску iPhone 15 Plus из-за низких продаж предшественника, однако компания из Купертино разрабатывает свои гаджеты на годы вперед, поэтому вряд ли откажется от модели после первого же года.

Yeux1122 не указал точный план Apple по снижению цены. В Macworld посчитали, что речь идет о снижении цен на все модели на $100.

"Только такая скидка будет иметь какое-либо существенное влияние на покупателей", - констатировали журналисты.

Таким образом, по неофициальным данным, iPhone 15 Plus будет продаваться за $800, а iPhone 15 начального уровня за $700. В прошлом Apple ждала неудача с iPhone mini, смартфоном более компактного размера. Именно на смену этой модели и пришел Plus.

Ранее сообщалось, что в смартфонах линейки iPhone 15 будет использоваться чип A17, для производства которого впервые в истории Apple применят 3-нм техпроцесс.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители