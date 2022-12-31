Первый человек в истории: Илон Маск потерял сотни миллиардов долларов

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов. Об этом передает агентство Bloomberg.

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— Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11 процентов во вторник, согласно индексу миллиардеров Блумберг, — говорится в публикации.

При этом пик его состояния был достигнут 4 ноября 2021 года — в частности, на его счету было 340 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале декабря бизнесмен уступил первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes. На первое место списка поднялся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно.