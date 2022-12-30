Motorola представила бюджетные смарт-часы Watch 100

Часы оснащены круглым 1,3-дюймовым IPS-экраном, а также датчиками ЧСС и SpO2 для мониторинга состояния здоровья. Они получили 28 режимов тренировки, защиту от воды 5 ATM, поддержку синхронизации с Google Fit и Strava, а также GPS-модуль. Заявляется, что это самые дешевые умные часы на рынке с функцией обнаружения падения.