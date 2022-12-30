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37 минут назад

Xiaomi выпустила для Redmi K60 чехол с функцией охлаждения смартфона

Газета.Ru

Компания Xiaomi анонсировала для смартфона Redmi K60 защитный чехол, способный снизить температуру устройства на несколько градусов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Xiaomi выпустила для Redmi K60 чехол с функцией охлаждения смартфона
Фото: XiaomiXiaomi

Заявляется, что при использовании чехла температура смартфона Redmi K60 может быть снижена на 4 градуса.

Подобный аксессуар весной 2022 года также выпустила китайская компания Oppo для смартфона Find X5 Pro. Однако чехол от Oppo обладал охлаждающим свойством, понижающим температуру устройства всего на 2-3 градуса.

Чехол для Redmi K60 уже поступил в продажу в Китае по цене в 79 юаней (около 780 руб.).

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Xiaomi представила среднебюджетные смартфоны с флагманским "железом" - Redmi K60E, K60 и K60 Pro, которые получили чипы MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответственно.

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