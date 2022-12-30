Xiaomi выпустила для Redmi K60 чехол с функцией охлаждения смартфона

Компания Xiaomi анонсировала для смартфона Redmi K60 защитный чехол, способный снизить температуру устройства на несколько градусов. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Заявляется, что при использовании чехла температура смартфона Redmi K60 может быть снижена на 4 градуса.

Подобный аксессуар весной 2022 года также выпустила китайская компания Oppo для смартфона Find X5 Pro. Однако чехол от Oppo обладал охлаждающим свойством, понижающим температуру устройства всего на 2-3 градуса.

Чехол для Redmi K60 уже поступил в продажу в Китае по цене в 79 юаней (около 780 руб.).