NASA облучило астероид с помощью HAARP в ходе эксперимента

HAARP - это экспериментальная физическая радиоустановка, которая находится на Аляске состоит из 180 антенн, предназначенных для передачи сигналов в ионосферу. При этом антенное поле можно использовать и для других научных задач. Теперь HAARP отправил сигнал к околоземному астероиду 2010 XC15 и получил отраженное "эхо". По оценкам, это небесное имеет диаметр около 170 метров и периодически проходит мимо Земли на расстоянии, в два раза превышающем дистанцию до Луны.