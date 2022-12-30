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1 час назад

В Китае нашли новые окаменелости динозавров

Свободная пресса

В китайской провинции Юньнань за период с конца 2020 года были обнаружены окаменелые останки динозавров. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на Пресс-канцелярию провинциального правительства.

В Китае нашли новые окаменелости динозавров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вскоре сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая приступят к экстренным раскопкам этих окаменелостей.

Известно, что останки древних рептилий, обнаруженные в городе Луфэн и уездах Удин и Шуанбай Чусюн-Ийского автономного округа, соответственно, захоронены неглубоко, и их довольно легко распознать по форме костей. Замглавы провинциального Управления природных ресурсов Чэнь Цзюнь, добавил, что некоторые окаменелости из-за дождя и других природных факторов частично показались на поверхности земли, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что Китай добился огромных успехов в области экологии и окружающей среды.

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