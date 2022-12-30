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19 минут назад

На какой системе с видеокартой AMD лучше запускать игры: Windows 11 или Linux

Ferra.ru

Особенно это заметно на графических процессорах Radeon RX 7900.

На какой системе с видеокартой AMD лучше запускать игры: Windows 11 или Linux
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты сравнивали игровую производительность видеокарт AMD в Windows 11 и Linux. В тесте использовались последняя сборка Windows 11 Pro 22H2 22621 и Ubuntu на ядре Linux 6.2. Ubuntu показала себя довольно хорошо, но Windows 11 была явно лучше.

Для проверки в частности применялись видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT и AMD Radeon RX 7900 XTX. Тесты шли на следующих играх и бенчмарках: Hitman 3, Left 4 Dead 2, Portal 2, Quake II RTX, Strange Brigade, X-Plane 12, GravityMark 1.72, Unigine Heaven 4.0 и Unigine Superposition 1.0.

Как упоминалось выше, разрыв в производительности между Ubuntu и Windows 11 был больше на более новой карте AMD 7900 XTX. В этом случае ПК с Windows 11 был примерно на 11,1% быстрее, чем с Linux.

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