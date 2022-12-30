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1 час назад

Банк «Тинькофф» встроил NFC для оплаты товаров в драгоценности

Ferra.ru

Банк «Тинькофф» совместно с российским брендом Artpayments выпустил брелки и другие ювелирные украшения с встроенным NFC-чипом для моментального проведения онлайн-оплаты.

Банк «Тинькофф» встроил NFC для оплаты товаров в драгоценности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Шармы, бегунки, браслеты и брелки выполнены из серебра, перламутра и других материалов. Оплата проводится в одно касание посредством функции Tinkoff Pay.

На данный момент эти аксессуары продаются в Москве, в ТЦ «Авиапарк». В дальнейшем количество точек продаж будет расти.

При покупке NFC-украшения функция оплаты активируется сотрудником торговой точки. Пользование такими украшениями безопасно с точки зрения защищённости платежей. При сумме оплаты свыше 1 тысячи рублей потребуется введение пин-кода.

Счёт пополняется в приложении банка. В случае утери аксессуар можно заблокировать.

Наука и техника,Тинькофф банк,
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