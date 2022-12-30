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55 минут назад

GizmoChina: Apple представила в Китае особенную версию AirPods Pro в честь Нового года

Газета.Ru

Компания Apple выпустила для рынка Китая эксклюзивную версию AirPods Pro в честь приближающегося китайского Нового года, который отмечается 22 января. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Apple представила в Китае особенную версию AirPods Pro в честь Нового года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

От глобальной версии китайская модель наушников отличается только оформлением. Так как 2023 год по восточному календарю будет годом кролика, Apple при помощи лазерной гравировки нанесла на кейс AirPods Pro мультяшное изображение этого животного.

Аналогичная картинка присутствует и на коробке лимитированной модели. Изображение кролика также появится в окне iOS, которое всплывает при подключении наушников.

Новогодние AirPods Pro в Китае стоят столько же, сколько и обычная модель – 1899 юаней или примерно 20 тыс. руб. по курсу на 30 декабря 2022 года.

По случаю приближающегося торжества, Apple также начала продавать в Китае красные iPhone 14 и 14 Plus. Красный цвет в китайской культуре является символом праздника и успеха.

Наука и техника,Apple,
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