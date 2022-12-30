Apple представила в Китае особенную версию AirPods Pro в честь Нового года

Компания Apple выпустила для рынка Китая эксклюзивную версию AirPods Pro в честь приближающегося китайского Нового года, который отмечается 22 января. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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От глобальной версии китайская модель наушников отличается только оформлением. Так как 2023 год по восточному календарю будет годом кролика, Apple при помощи лазерной гравировки нанесла на кейс AirPods Pro мультяшное изображение этого животного.

Аналогичная картинка присутствует и на коробке лимитированной модели. Изображение кролика также появится в окне iOS, которое всплывает при подключении наушников.

Новогодние AirPods Pro в Китае стоят столько же, сколько и обычная модель – 1899 юаней или примерно 20 тыс. руб. по курсу на 30 декабря 2022 года.