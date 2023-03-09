Как восстановить удаленные фото на Android: 4 способа

Потеря фотографий из-за неполадки или по неосторожности может стать большой проблемой. Но владельцы Android-смартфонов могут восстановить их как минимум несколькими способами: мы собрали инструкцию о том, как это сделать.

Фото: Google Google

Восстановление удаленных фотографий через галерею

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Прежде всего, если вы удалили фотографии недавно (в течение 30 дней), то есть надежда быстро восстановить файлы при помощи корзины. При удалении фото не стираются из памяти телефона сразу же: сначала они попадают в специальную папку, которая периодически очищается.

Откройте галерею и промотайте список папок вниз — поищите вкладку «Корзина» или «Недавно удаленные». Если там есть фото, которые вам нужны, отметьте их и нажмите «Восстановить». Иногда эта иконка находится в нижней части экрана, иногда — в правой верхней, зависит от вашей оболочки Android.

Восстановление удаленных фотографий через облачное хранилище

Если ваша галерея автоматически синхронизируется с Google Drive, Microsoft One Drive или другим облачным хранилищем, то вам повезло: при удалении фотографии из памяти телефона она не удаляется из облака. При наличии резервных копий, вы можете просто зайти, например, в «Google Фото» и скачать нужные файлы оттуда. Правда, некоторые хранилища имеют собственные ограничения. Например, OneDrive автоматически очищает корзину, если ее размер превысит 10% от общего объема хранилища.

Восстановление удаленных фотографий с карты памяти телефона

Без синхронизации с облачным хранилищем вернуть фотографии гораздо сложнее, но это все еще возможно, если вы сохраняли их на съемной карте памяти. Есть вероятность, что фото получится восстановить через специальные программы, подключив карту к компьютеру. Для этого вам понадобится кардридер и сама утилита: например, DiskDigger, Wise Data Recovery или EaseUS Data Recovery Wizard.

Предупреждаем заранее — даже самый популярный инструмент для восстановления данных, на самом деле, не способен гарантировать возврат удаленных фотографий. Эффективность процедуры зависит от состояния карты памяти, ее модели, организации файлов на телефоне и многих других факторов, не каждый из которых можно контролировать.

Восстановление удаленных фотографий через мобильные приложения

В Play Store можно найти сотни различных приложений, которые якобы восстанавливают удаленные файлы, но большинство из них сильно преувеличивают собственные возможности. На практике поиск потерянных файлов на Android практически невозможен — исключение составляют только телефоны, на которых разблокирован root-доступ.