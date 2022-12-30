В Пятёрочке появится автоматическое распознавание товара

В последние пару лет сеть магазинов у дома Пятёрочка активно внедряет кассы самообслуживания. Теперь же головная компания бренда, X5 Group, поделилась планами на будущее.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что её специалисты в настоящее время активно работают над интеграцией дополнительной камеры в свои кассы обслуживания покупателей (КСО). С её помощью устройство сможет распознавать взвешиваемые на платформе весов товары и автоматически добавлять их в чек.

При этом в компании отметили, что КСО уже оснащены динамиками и микрофонами. А это значит означает, что они готовы к внедрению голосового интерфейса или голосового помощника. Это может быть удобно в случае, когда пользователю надо идентифицировать сразу несколько товаров.

Например, в случае с выпечкой покупателю не придётся выбирать каждую позицию по отдельности — он просто сможет перечислить их голосом и получить все товары сразу в чеке.