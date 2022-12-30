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18 минут назад

В кассах самообслуживания Пятёрочки появится автоматическое распознавание товара на весах при помощи камеры

Ferra.ru

В последние пару лет сеть магазинов у дома Пятёрочка активно внедряет кассы самообслуживания. Теперь же головная компания бренда, X5 Group, поделилась планами на будущее.

В Пятёрочке появится автоматическое распознавание товара
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что её специалисты в настоящее время активно работают над интеграцией дополнительной камеры в свои кассы обслуживания покупателей (КСО). С её помощью устройство сможет распознавать взвешиваемые на платформе весов товары и автоматически добавлять их в чек.

При этом в компании отметили, что КСО уже оснащены динамиками и микрофонами. А это значит означает, что они готовы к внедрению голосового интерфейса или голосового помощника. Это может быть удобно в случае, когда пользователю надо идентифицировать сразу несколько товаров.

Например, в случае с выпечкой покупателю не придётся выбирать каждую позицию по отдельности — он просто сможет перечислить их голосом и получить все товары сразу в чеке.

Правда, внутреннее исследование X5 показывает, что до сих пор только 5% пользователей КСО готовы использовать голосовые функции.

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