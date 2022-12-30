В России создадут уникальную операционную систему на базе Android

В России планируют разработать операционную систему на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.

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«Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент», — пишет «КоммКоммерсант> со ссылкой на несколько источников.

Предполагается, что она будет востребована у жителей из-за совместимости с большинством российских приложений.

«Тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK», — сообщил один из источников издания.

Минцифры РФ привлечет для разработки и развития отечественной системы ряд компаний. VK, «Яндекс», «Сбербанк» и «Ростелеком» учредят для этих целей отдельную организацию, которая займется платформой. Российская ОС «Аврора», продвижением которой занимается компания «Ростелеком», больше подходит для госструктур из-за высоких требований к безопасности. Принято решение создать систему для массового потребителя.