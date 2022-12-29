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48 минут назад

Samsung представила монитор со встроенной ОС

Lenta.ru

Samsung анонсировала новый игровой монитор, оснащенный ОС. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Samsung представила монитор со встроенной ОС
Фото: SamsungSamsung

Устройство Odyssey Neo G7 получило 43-дюймовый дисплей 4K Mini LED и частотой 144 герца. Отличительной особенностью девайса является наличие собственной операционной системы. Благодаря этому потребители могут пользоваться некоторыми функциями монитора без подключения к компьютеру.

По словам представителей компании, новая опции позволит запускать на мониторе автономно стриминговые сервисы с фильмами и играми. Так, с помощью Samsung Gaming Hub можно подключить игровые сервисы Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now. В компании отметили, что Odyssey Neo G7 будет работать без компьютера с онлайн-кинотеатрами Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus и Apple TV — требуется только подключение к интернету.

Новый монитор также получил разрешение 3840x2160 пикселей, ориентацию сторон 16:9, яркость до 600 нит, два динамика мощностью 20 ватт. Устройство имеет по два разъема HDMI 2.1 и USB 3.0 Type-A, и один порт DisplayPort 1.4. Стоимость Odyssey Neo G7 в Южной Корее составила 1,25 миллиона вон или около 72 тысяч рублей.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple намерена выпустить мониторы со встроенными чипами. Процессор будет выполнять некоторые функции устройства, не потребляя ресурсов подключенного к нему компьютера.

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