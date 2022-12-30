Египтолог проверил древнеегипетскую технику извлечения мозга через нос

Стивен Бакли, археолог и химик-аналитик из Йоркского университета провел эксперименты, показавшие, что древние египтяне при бальзамировании не удаляли мозг через нос. Об этом рассказывают Business Insider.
Распространено мнение о том, что древние египтяне при бальзамировании доставали мозг трупов по кусочкам с помощью длинного крючка, который вводили через нос. Эксперименты египтолога Бакли на овцах показали, что вытаскивать головной мозг крючком через нос было нелегко и неэффективно. Бакли показал, что гораздо проще сделать это, предварительно превратив мозг в жидкость, а затем буквально вылить его. Для этого необходимо "взбивать" мозг крючком в течение 20 секунд.
Древние египтяне не знали о микробах, но понимали, что удаление органов замедляет разложение тела. Иногда внутренние органы доставали и хоронили в специальных банках, а иногда — подвергали бальзамированию, а затем помещали обратно. Ученый отметил, что даже в довольно хорошо сохранившихся мумиях иногда обнаруживается мозг. Например, у фараона Аменхотепа и его жены Тии мозг был сохранен.