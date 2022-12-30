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52 минуты назад

Египтолог проверил древнеегипетскую технику извлечения мозга через нос

Газета.Ruиещё 1

Стивен Бакли, археолог и химик-аналитик из Йоркского университета провел эксперименты, показавшие, что древние египтяне при бальзамировании не удаляли мозг через нос. Об этом рассказывают Business Insider.

Египтолог проверил древнеегипетскую технику извлечения мозга через нос
Фото: Mohamed Abd El Ghany/ReutersMohamed Abd El Ghany/Reuters

Распространено мнение о том, что древние египтяне при бальзамировании доставали мозг трупов по кусочкам с помощью длинного крючка, который вводили через нос. Эксперименты египтолога Бакли на овцах показали, что вытаскивать головной мозг крючком через нос было нелегко и неэффективно. Бакли показал, что гораздо проще сделать это, предварительно превратив мозг в жидкость, а затем буквально вылить его. Для этого необходимо "взбивать" мозг крючком в течение 20 секунд.

Древние египтяне не знали о микробах, но понимали, что удаление органов замедляет разложение тела. Иногда внутренние органы доставали и хоронили в специальных банках, а иногда — подвергали бальзамированию, а затем помещали обратно. Ученый отметил, что даже в довольно хорошо сохранившихся мумиях иногда обнаруживается мозг. Например, у фараона Аменхотепа и его жены Тии мозг был сохранен.

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