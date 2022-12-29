Описаны последствия банкротства Twitter при Илоне Маске

В случае начала процедуры банкротства Twitter ее нынешний глава Илон Маск может потерять контроль над компанией, но сократить банковский долг соцсети на $13 млрд. Об этом сообщает издание Business Insider.

Фото: elonmusk/Twitter elonmusk/Twitter

При реорганизации кредиторы имеют рычаги воздействия, чтобы потребовать смены руководства, а в качестве альтернативы активы компании могут быть проданы новому покупателю, сообщил профессор права Брук Готберг из Университета Бригама Янга.

«Компании нередко проходят смену руководства во время банкротства либо в ответ на требования обеспеченного кредитора, либо просто для повышения доверия к процессу», — пояснил он.

Специалисты также рассказали изданию, что в случае банкротства приоритет отдается тем, у кого есть обеспеченный долг компании, то есть банкам, и отодвигает тех, кто владеет акциями, в конец.

«Держатели акций, включая Маска, могут потерять стоимость своего капитала, если они не найдут способы его сохранить», — заключил Джозеф Молдован, руководитель отдела реструктуризаций в юридической фирме Morrison Cohen LLP.

Ранее Илон Маск заявлял, что компании пока что не угрожает банкротство.