В России захотели  разработать аналог Microsoft Outlook

Российская компания по разработке софта «Мойофис» собирается представить к концу 2023 года новую корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе «Почта 2.0», которая должна будет заменить Microsoft Outlook. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «дорожную карту» компании.

Ответственными за разработку также выступили компании ГК «Ай-теко» и «Росатом». Согласно планам, новая система должна будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков, при том, что каждый пользователь будет отправлять в среднем по 50 сообщений в день. Также, согласно планам разработчиков, у почтовой системы будет единая адресная книга, доступная в мобильном приложении. Объём затрат на разработку оценивают в 1,1 миллиарда рублей.