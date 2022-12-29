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11 минут назад

В России захотели  разработать аналог Microsoft Outlook

Вероника Полынина

Российская компания по разработке софта «Мойофис» собирается представить к концу 2023 года новую корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе «Почта 2.0», которая должна будет заменить Microsoft Outlook. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «дорожную карту» компании.

В России захотели разработать аналог Microsoft Outlook
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ответственными за разработку также выступили компании ГК «Ай-теко» и «Росатом». Согласно планам, новая система должна будет поддерживать более 400 тысяч почтовых ящиков, при том, что каждый пользователь будет отправлять в среднем по 50 сообщений в день. Также, согласно планам разработчиков, у почтовой системы будет единая адресная книга, доступная в мобильном приложении. Объём затрат на разработку оценивают в 1,1 миллиарда рублей.

Ранее в России запустили рекламный сервис BIGO Audience Network.

Наука и техника,Ай-Теко,Microsoft,Росатом,
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