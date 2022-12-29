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36 минут назад

Самолет МС-21 с российским двигателем получил сертификацию

ТАССиещё 6

Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получил одобрительные документы Росавиации. Об этом говорится в сообщении Минпромторга. В пресс-службе журналистам уточнили, что речь идет об одобрении главного изменения в сертификат типа.

Самолет МС-21 с российским двигателем получил сертификацию
Фото: ТАССТАСС

Более того, вертолеты Ми-171 А3 и "Ансат" получили сертификаты типа на новые модификации, а беспилотник БАС-200 получил сертификат ограниченного типа и стал первым гражданским сертифицированным беспилотником.

"Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские - наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", - сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Наука и техника,Денис Мантуров,Минпромторг,Росавиация,
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