Самолет МС-21 с российским двигателем получил сертификацию

Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получил одобрительные документы Росавиации. Об этом говорится в сообщении Минпромторга. В пресс-службе журналистам уточнили, что речь идет об одобрении главного изменения в сертификат типа.
Более того, вертолеты Ми-171 А3 и "Ансат" получили сертификаты типа на новые модификации, а беспилотник БАС-200 получил сертификат ограниченного типа и стал первым гражданским сертифицированным беспилотником.
"Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские - наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", - сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.