Прощай, iPod: гаджеты и платформы, которые мы потеряли в 2022 году

2022 год был продуктивным для хай-тек индустрии, но параллельно выходу новинок мы также потеряли немало старых продуктов, сервисов и платформ. Портал Mashable рассказал о том, какую технику мы «похоронили» в уходящем году.
До того, как появились iPhone и Spotify, миром правили iPod и iTunes. Портативный проигрыватель Apple без преувеличений совершил революцию в музыкальной индустрии: он легитимизовал покупку музыки, уничтожил необходимость слушать треки исключительно альбомами и позволил каждому примерить на себя роль ди-джея. Да, на рынке были и другие проигрыватели, но iPod захватил безоговорочное лидерство благодаря правильной рекламе, привлекательному дизайну и большому объему накопителя. Но после релиза iPhone в 2007 году некогда лучший музыкальный плеер начал сдавать позиции, и 15 лет спустя, в мае 2022-го, Apple объявила об остановке производства iPod touch, который был последней моделью в продаже.
В начале 2000-х телефоны BlackBerry были символом крайне престижного статуса. Гаджетами этого бренда пользовались все важные персоны, от голливудских селебрити до банкиров с Уолл-Стрит. В отличие от всяких раскладушек, где текст приходилось набирать при помощи Т9, BlackBerry предлагал полноценную клавиатуру, способность отправлять письма на электронную почту и собственный мессенджер, который считался вершиной технологической эксклюзивности. Но релиз iPhone, опять же, сломал новаторский имидж фирмы: физические кнопки резко устарели на фоне сенсорного экрана. Бренд сохранил узкий круг преданных поклонников, которым нравилась QWERTY-клавиатура, но даже продвижение от Ким Кардашьян не помогло BlackBerry удержаться на плаву. Компания не воспользовалась шансом перейти в новое поколение и привлечь новых клиентов.
5,4-дюймовый iPhone mini пропустил презентацию Apple в 2022 году: линейка компактных смартфонов была закрыта спустя всего два поколения. Но для тех, кто следит за продуктами компании, это не было большим сюрпризом. Продажи миниатюрных версий iPhone 12 и 13 не оправдали ожиданий, так что теперь обладателям маленьких ладоней остается лишь оплакивать гибель iPhone mini.
Google известен своей привычкой анонсировать амбициозные проекты и вскоре закрывать их — существует даже отдельный сайт, который служит цифровым кладбищем инициатив корпорации. Жестоко, но технологический гигант не достиг бы нынешних высот, если бы он поддерживал продукты с низким спросом. Запуск Google Stadia в 2019 году был перспективным событием в сфере облачного гейминга, но платформа так и не завоевала значительной популярности среди публики. Спустя три года Google объявила о закрытии проекта, но хотя бы пообещала вернуть пользователям деньги за приобретенные консоли и игры.
Microsoft наконец прекратила официальную поддержку браузера Internet Explorer. Его никогда нельзя было назвать хорошим, и в последние годы жизни он стремительно начал сдавать позиции из-за роста популярности Google Chrome. Тем не менее, многие пользователи Windows отнеслись к новостям со светлой грустью: IE синонимичен Интернету 1990-х и ностальгии по давно ушедшей эпохе.
Пожалуй, один из крупнейших финансовых скандалов года. Криптовалютная биржа FTX пользовалась репутацией благонадежной, дружелюбной к пользователям платформы. Она тратила внушительные средства на спонсорство спортивных команд и партнерские соглашения с известными атлетами, что помогло вывести торговлю криптой в мейнстрим. Но, к сожалению, фирма поспешно объявила себя банкротом, после чего вскрылось, что $1 млрд клиентских денег «испарился» со счетов FTX. Глава биржи находится под арестом по обвинению в мошенничестве, тогда как сам крах организации нанес значительный ущерб имиджу криптовалют.
Twitter был весьма токсичным местом и до того, как социальная сеть перешла под контроль Илона Маска. На этой платформе постоянно разворачивались скандалы, перепалки и взаимные обмены оскорблениями среди сотен пользователей. Боты и тролли также портили обстановку, но, в то же время, Twitter имел полноценную команду модераторов и четкие правила. После того, как платформой завладел одиозный бизнесмен, она потерпела ряд крайне неудачных реформ: от массового сокращения сотрудников (включая часть модераторов) до изменения механизма верификации. Конечно, Twitter нельзя назвать «мертвым», однако он уже вряд ли будет прежним.
Биотехническая компания Theranos, которая обещала вкладчикам возможность обрабатывать сотни анализов крови из всего одной капли, мертва уже несколько лет. Однако основательница и CEO фирмы Элизабет Холмс получила официальный приговор лишь в 2022-м: некогда самая молодая миллиардерша в истории проведет в тюрьме следующие 11 лет — таково наказание за обман инвесторов. Среди которых, между прочим, было несколько бывших госсекретарей США, Билл Клинтон и Руперт Мердок.