Прощай, iPod: гаджеты и платформы, которые мы потеряли в 2022 году

2022 год был продуктивным для хай-тек индустрии, но параллельно выходу новинок мы также потеряли немало старых продуктов, сервисов и платформ. Портал Mashable рассказал о том, какую технику мы «похоронили» в уходящем году.

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iPod

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До того, как появились iPhone и Spotify, миром правили iPod и iTunes. Портативный проигрыватель Apple без преувеличений совершил революцию в музыкальной индустрии: он легитимизовал покупку музыки, уничтожил необходимость слушать треки исключительно альбомами и позволил каждому примерить на себя роль ди-джея. Да, на рынке были и другие проигрыватели, но iPod захватил безоговорочное лидерство благодаря правильной рекламе, привлекательному дизайну и большому объему накопителя. Но после релиза iPhone в 2007 году некогда лучший музыкальный плеер начал сдавать позиции, и 15 лет спустя, в мае 2022-го, Apple объявила об остановке производства iPod touch, который был последней моделью в продаже.

BlackBerry

В начале 2000-х телефоны BlackBerry были символом крайне престижного статуса. Гаджетами этого бренда пользовались все важные персоны, от голливудских селебрити до банкиров с Уолл-Стрит. В отличие от всяких раскладушек, где текст приходилось набирать при помощи Т9, BlackBerry предлагал полноценную клавиатуру, способность отправлять письма на электронную почту и собственный мессенджер, который считался вершиной технологической эксклюзивности. Но релиз iPhone, опять же, сломал новаторский имидж фирмы: физические кнопки резко устарели на фоне сенсорного экрана. Бренд сохранил узкий круг преданных поклонников, которым нравилась QWERTY-клавиатура, но даже продвижение от Ким Кардашьян не помогло BlackBerry удержаться на плаву. Компания не воспользовалась шансом перейти в новое поколение и привлечь новых клиентов.

iPhone mini

5,4-дюймовый iPhone mini пропустил презентацию Apple в 2022 году: линейка компактных смартфонов была закрыта спустя всего два поколения. Но для тех, кто следит за продуктами компании, это не было большим сюрпризом. Продажи миниатюрных версий iPhone 12 и 13 не оправдали ожиданий, так что теперь обладателям маленьких ладоней остается лишь оплакивать гибель iPhone mini.

Google Stadia

Google известен своей привычкой анонсировать амбициозные проекты и вскоре закрывать их — существует даже отдельный сайт, который служит цифровым кладбищем инициатив корпорации. Жестоко, но технологический гигант не достиг бы нынешних высот, если бы он поддерживал продукты с низким спросом. Запуск Google Stadia в 2019 году был перспективным событием в сфере облачного гейминга, но платформа так и не завоевала значительной популярности среди публики. Спустя три года Google объявила о закрытии проекта, но хотя бы пообещала вернуть пользователям деньги за приобретенные консоли и игры.

Internet Explorer

Microsoft наконец прекратила официальную поддержку браузера Internet Explorer. Его никогда нельзя было назвать хорошим, и в последние годы жизни он стремительно начал сдавать позиции из-за роста популярности Google Chrome. Тем не менее, многие пользователи Windows отнеслись к новостям со светлой грустью: IE синонимичен Интернету 1990-х и ностальгии по давно ушедшей эпохе.

Биржа FTX

Пожалуй, один из крупнейших финансовых скандалов года. Криптовалютная биржа FTX пользовалась репутацией благонадежной, дружелюбной к пользователям платформы. Она тратила внушительные средства на спонсорство спортивных команд и партнерские соглашения с известными атлетами, что помогло вывести торговлю криптой в мейнстрим. Но, к сожалению, фирма поспешно объявила себя банкротом, после чего вскрылось, что $1 млрд клиентских денег «испарился» со счетов FTX. Глава биржи находится под арестом по обвинению в мошенничестве, тогда как сам крах организации нанес значительный ущерб имиджу криптовалют.

Twitter

Twitter был весьма токсичным местом и до того, как социальная сеть перешла под контроль Илона Маска. На этой платформе постоянно разворачивались скандалы, перепалки и взаимные обмены оскорблениями среди сотен пользователей. Боты и тролли также портили обстановку, но, в то же время, Twitter имел полноценную команду модераторов и четкие правила. После того, как платформой завладел одиозный бизнесмен, она потерпела ряд крайне неудачных реформ: от массового сокращения сотрудников (включая часть модераторов) до изменения механизма верификации. Конечно, Twitter нельзя назвать «мертвым», однако он уже вряд ли будет прежним.

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