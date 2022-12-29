Илон Маск сообщил об ускорении работы Twitter

Разработчики внесли изменения в структуру Twitter, которые должны положительно повлиять на скорость работы соцсети. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на новый пост Илона Маска в Twitter.

«Запущены существенные изменения в архитектуре бэкенд-сервера. Twitter должен ощущаться быстрее», – написал Маск.

В TechCrunch отметили, что перед этим постом Маска пользователи массово жаловались на сбои в работе Twitter. По данным издания, после полуночи с 28 на 29 декабря, проблемы наблюдались в Великобритании, Канаде, Германии, Италии и Индии.

Подавляющее большинство жалоб на сбои в работе Twitter касались официального клиента TweetDeck для Windows и Mac OS. Также неполадки с доступом к соцсети наблюдались и в веб-версии.

В основном проблемы сводились к тому, что при загрузке Twitter в браузере пользователи видели пустую страницу, других соцсеть «выкидывала» из аккаунта, а третьи жаловались на невозможность опубликовать новый пост.

Сбои в работе Twitter продолжались несколько часов и стали самыми масштабными в период управления компанией Илоном Маском. На момент написания новости, судя по данным сервиса DownDetector, соцсеть работала без значительных проблем.