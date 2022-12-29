Россиян предупредили о новогоднем мошенничестве в WhatsApp

Мошенники в канун Нового года устроили в России рассылку в WhatsApp с предложениями выиграть алкоголь от крупных ритейлеров, их цель - заполучить данные банковской карты. Об этом РИА Новости рассказали в "Лаборатории Касперского".

Для участия в "акции" мошенники просят пройти опрос, поделиться сообщением с друзьями, а потом для получения несуществующего приза - дорогого алкоголя - ввести на сайте данные банковской карты.