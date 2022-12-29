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29 минут назад

Россиян предупредили о новогоднем мошенничестве в WhatsApp

Российская Газета

Мошенники в канун Нового года устроили в России рассылку в WhatsApp с предложениями выиграть алкоголь от крупных ритейлеров, их цель - заполучить данные банковской карты. Об этом РИА Новости рассказали в "Лаборатории Касперского".

Россиян предупредили о новогоднем мошенничестве в WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для участия в "акции" мошенники просят пройти опрос, поделиться сообщением с друзьями, а потом для получения несуществующего приза - дорогого алкоголя - ввести на сайте данные банковской карты.

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Ранее стало известно, что телефонные мошенники освоили новый метод отъема денег: они сообщают потенциальной жертве, что средства с ее счетов переведены на Украину, и под видом силовиков требуют доступ к банковской информации.

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