Как СССР и США потеряли 32 ядерные бомбы

Ядерное оружие — одно из самых опасных изобретений за всю историю человечества, требующее крайне осторожного обращения и учета. Но стандарты безопасности и осознание того, что любой несчастный случай может закончиться катастрофой, никак не мешает людям совершать глупые ошибки. Например, терять ядерные бомбы. Издание bbc.com рассказало о том, сколько ядерных бомб считается пропавшими и чем это грозит.

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17 января 1966 года, примерно в 10:30 утра, испанский рыболов, вышедший на воду за креветками, наблюдал, как с неба падал бесформенный белый сверток, который бесшумно скользил в направлении моря Альборан. Под свертком также был какой-то объект, но рыбак не мог различить его с земли. Через некоторое время таинственный груз скрылся под морскими волнами. Тем временем, жители близлежащей рыбацкой деревни Паломарес тоже смотрели в небо, но наблюдали совсем другую картину: к ним приближались два огромных огненных шара. Через несколько секунд идиллическая сельская жизнь развалилась. Мощная взрывная волна встряхнула здания, фрагменты шрапнели прорезали землю.

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Через пару недель американские военные собрали группу специалистов по разминированию и организовали тайную операцию на территории Испании… Правда, широкая общественность и журналисты уже прекрасно знали, что произошло. Два военных самолета США столкнулись в воздухе, из-за чего четыре термоядерные бомбы были разбросаны по Паломаресу. Три из них быстро нашли на суше, тогда как последняя затонула в Средиземном море на юго-востоке. Саперам понадобилось два месяца на то, чтобы осторожно поднять ее с глубины 869 метров и обезвредить.

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Инцидент над Паломаресом — не единственный случай потери ядерной бомбы. Согласно статистике минобороны США, между 1950 и 1980 годами было зарегистрировано как минимум 32 подобных происшествия. Официальная терминология минобороны называет их «сломанными стрелами». Обычно ядерные бомбы сбрасываются по ошибке или из-за экстренных обстоятельств, после чего армия возвращает их в арсенал. Однако три американских боеголовки пропали в принципе — их местоположение до сих пор остается неизвестным. Кроме того, эта статистика учитывает только американский ядерный арсенал: вполне возможно, что, на самом деле, сломанных стрел гораздо больше.

СССР также безвозвратно терял ядерные боеголовки, но в отличие от американских инцидентов все советские произошли на подлодках, чье местоположение известно — пускай и недоступно. Например, в 1968 году субмарина К-129 затонула в Тихом океане на северо-западе от Гавайских островов. На борту подлодки находилось три ядерные ракеты, и когда США прознали о случившемся, американские военные решили попытаться вытащить затонувшую субмарину со дна океана, чтобы завладеть боеголовками. Проект под кодовым названием Azorian закончился провалом. Инженеры при финансовой поддержке эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза сконструировали специальное приспособление, но субмарина развалилась во время подъема. Три ракеты пропали на океанском дне — многие полагают, что они и по сей день ржавеют где-то в Тихом океане.

Примечательно, что ни одна из 32 сломанных стрел не привела к ядерному взрыву. Две вызвали серьезное радиоактивное загрязнение местности, но вероятность детонации боеголовок считается весьма незначительной.

Причина низкого риска кроется в механизме работы ядерных бомб. Ранние образцы, вроде тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, создавали взрывную волну за счет расщепления атома. Внутри капсулы бомбы скрывался аппарат, выстреливавший полую «пулю» из радиоактивного материала (например, урана-235) в полезный груз, также состоявший из радиоактивных веществ. При сжатии атомы рано или поздно достигают критической массы и начинают извергать нейтроны, которые запускают цепную реакцию.

Следующее поколение бомб, к которому как раз и относится большинство сломанных стрел, было термоядерным — иногда их также называют водородными. Термоядерные бомбы обладают в тысячи раз большей мощностью благодаря второй ядерной реакции: первичное расщепление атомов сталкивает между собой изотопы водорода (дейтерий и тритий), которые высвобождают огромный объем энергии. Механизм термоядерных бомб позволяет инженерам предусмотреть некоторые меры предосторожности. Например, ядерные материалы, необходимые для цепной реакции, обычно хранятся отдельно от боеголовки — специальная капсула, без которой никакого взрыва не будет, могут быть установлены на ракеты в любой удобный момент. Даже если взрывчатые вещества внутри снаряда детонируют, радиоактивные вещества не нагреются до такой степени, чтобы вызвать расщепление атомов.

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Специалисты считают, что именно это свойство предотвратило катастрофу 5 февраля 1958 года, когда во время учений бомбардировщик B-47 попал в аварию и сбросил термоядерную бомбу в воду для экстренной посадки. Несмотря на то, что она упала с высоты более девяти километров, взрыва не произошло: боеголовка просто затонула неподалеку от города Тайби-Айленд, где она покоится и по сей день.