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7 минут назад

В России появится замена Microsoft Outlook

Мария Иванова

К концу 2023 года разработчик системы «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии») планирует создать аналог корпоративного почтового сервиса Microsoft Outlook. Об этом рассказали «Ведомости».

В России появится замена Microsoft Outlook
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В распоряжение газеты попала дорожная карта «Новое общесистемное программное обеспечение» на период до 2030 года, ранее утвержденная правительством РФ.

Из документа следует, что создавать новый почтовый сервис будут на базе импортонезависимой платформы «Почта 2.0».

В проекте будут участвовать «Новые облачные технологии», ГК «Ай-теко» и «Росатом». Как они разделят между собой зоны ответственности, не уточняется. Затраты на проект оценили в 1,1 миллиарда рублей.

Авторы проекта рассчитывают, что новый почтовый сервис будет востребован в сегментах b2b (отношения между юрлицами) и b2g (отношения бизнеса и государства).

Ранее российский сервис видеоконференцсвязи TrueConf адаптировали для работы на отечественных процессорах Baikal-M. В TrueConf отмечали, что благодаря этому чиновники и госкорпорации, обязанные соблюдать закон об импортозамещении, смогут безопасно общаться во время удаленной работы.

Наука и техника,Microsoft,Росатом,Правительство РФ,
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