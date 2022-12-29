В России появится замена Microsoft Outlook

К концу 2023 года разработчик системы «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии») планирует создать аналог корпоративного почтового сервиса Microsoft Outlook. Об этом рассказали «Ведомости».

В распоряжение газеты попала дорожная карта «Новое общесистемное программное обеспечение» на период до 2030 года, ранее утвержденная правительством РФ.

Из документа следует, что создавать новый почтовый сервис будут на базе импортонезависимой платформы «Почта 2.0».

В проекте будут участвовать «Новые облачные технологии», ГК «Ай-теко» и «Росатом». Как они разделят между собой зоны ответственности, не уточняется. Затраты на проект оценили в 1,1 миллиарда рублей.

Авторы проекта рассчитывают, что новый почтовый сервис будет востребован в сегментах b2b (отношения между юрлицами) и b2g (отношения бизнеса и государства).