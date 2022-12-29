NASA совместно с "Роскосмосом" изучает варианты возвращения экипажа МКС

Специалисты американского космического агентства »NASA» (НАСА) и российской корпорации «Роскосмос» продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа Международной космической станции (МКС) после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA Келли Хампфрис.

«NASA и Роскосмос продолжат совместно изучать варианты действий, прежде чем принять окончательное решение о том, как безопасно доставить экипаж домой», — сказала Хампфрис, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность использования корабля компании SpaceX Crew Dragon для возвращения части космонавтов.

Как отметила представитель американского агентства, экипаж 68-й экспедиции МКС остается в хорошем состоянии, они выполняют ремонтные и исследовательские работы на станции.

Обращалась ли российская сторона к NASA для содействия в возвращении своих космонавтов, а также какие варианты для этого существуют, Хампфрис не уточнила.

15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к МКС. Экипаж корабля доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который сообщил о резко упавшем давлении в системе охлаждения. В трансляции NASA было видно, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости.