Космонавты провели генеральную уборку на МКС к Новому году

Космонавты провели генеральную уборку на российском сегменте Международной космической станции (МКС) перед Новым годом. Об этом сообщает спецкор ТАСС, космонавт Дмитрий Петелин.
По его словам, вместе с Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной они почистили с помощью спецпылесоса поверхности и фильтры.
31 декабря на борту МКС пройдут заключительные приготовления к празднику. Космонавты постараются приготовить оливье.
В декабре Кикина рассказала, что перед Новым годом российский экипаж пребывает в чудесном настроении.
Ранее переводчица NASA Линд рассказала об особенностях «космического языка» астронавтов.