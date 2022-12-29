Космонавты провели генеральную уборку на МКС к Новому году

Космонавты провели генеральную уборку на российском сегменте Международной космической станции (МКС) перед Новым годом. Об этом сообщает спецкор ТАСС, космонавт Дмитрий Петелин.

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По его словам, вместе с Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной они почистили с помощью спецпылесоса поверхности и фильтры.

31 декабря на борту МКС пройдут заключительные приготовления к празднику. Космонавты постараются приготовить оливье.

В декабре Кикина рассказала, что перед Новым годом российский экипаж пребывает в чудесном настроении.