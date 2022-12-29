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14 минут назад

Космонавты провели генеральную уборку на МКС к Новому году

Газета.Ru

Космонавты провели генеральную уборку на российском сегменте Международной космической станции (МКС) перед Новым годом. Об этом сообщает спецкор ТАСС, космонавт Дмитрий Петелин.

Космонавты провели генеральную уборку на МКС к Новому году
Фото: Роскосмос Роскосмос

По его словам, вместе с Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной они почистили с помощью спецпылесоса поверхности и фильтры.

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31 декабря на борту МКС пройдут заключительные приготовления к празднику. Космонавты постараются приготовить оливье.

В декабре Кикина рассказала, что перед Новым годом российский экипаж пребывает в чудесном настроении.

Ранее переводчица NASA Линд рассказала об особенностях «космического языка» астронавтов.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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