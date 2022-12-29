iPhone 14 Pro Max подорожал за неделю на четверть

Смартфоны в России резко подорожали за последнюю неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

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В разговоре с журналистами агентства глава отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов заявил, что стоимость смартфонов резко выросла в последнюю неделю 2022 года. Так, за неделю iPhone 14 Pro Max с накопителем 256 гигабайт подорожал почти на четверть — на 24 процента. Стоимость флагманского аппарата на рынке достигла 133 903 рублей.

Телефоны других брендов также подорожали. Стоимость Samsung Galaxy S22 Ultra с накопителем 256 гигабайт составила 72 163 рубля — рост на 9 процентов, Xiaomi Redmi Note 10 Pro с 8/128 гигабайтами памяти — 17 237 рублей, то есть плюс 7 процента.

Логанов отметил, что цены на топовые смартфоны обычно меняются в весной, летом и в предновогодний период. Впервые в этом году телефоны подорожали в феврале: так, в период с 20 по 27 февраля стоимость iPhone 13 Pro Max с 256 гигабайтами памяти достигла почти 116 тысяч рублей (рост на 7 процентов). Также специалисты отметил, что цены на некоторые аппараты опустились осенью-зимой после выхода новых флагманов.